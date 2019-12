Conferenza stampa Inzaghi, ecco le parole dell’allenatore della Lazio per presentare la partita di domani sera contro la Juventus

Alla vigilia della partita contro la Juventus, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Ecco le sue dichiarazioni:

JUVE – «Dovremo fare una gara importante, dovremo essere concentrati e attenti. Sono forti, hanno dei campioni che possono risolvere le partite in ogni istante. La Juventus ha vinto gli ultimi 8 scudetti, è l’unica squadra imbattuta in Europa. Saranno anche arrabbiati per l’ultimo mezzo passo falso».

VICINO AI BIANCONERI – «Fa piacere quando escono determinate voci. Non ho parlato con nessuno, dopo la vittoria della Coppa Italia dovevo fare delle considerazioni. C’era solo ed esclusivamente la Lazio in quei giorni».

STADIO – «Troveremo un Olimpico pieno di entusiasmo. Cercheremo di portarci dietro la nostra gente, i ragazzi dovranno tirare fuori tutte le energie che hanno».

SARRI – «Non l’ho mai battuto? Non abbiamo giocato tante volte contro, ma i record sono fatti per essere sfatati. È da troppi anni che non battiamo la Juventus in casa»