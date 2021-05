Conferenza stampa Inzaghi: «Parma? Avrebbe meritato un’altra classifica. Su Milinkovic...»

Conferenza stampa Inzaghi pre Lazio Parma: il tecnico parla alla vigilia del turno infrasettimanale di Serie A. Le sue parole

Alla vigilia di Lazio Parma, Simone Inzaghi presenta il match in conferenza stampa. L’allenatore interviene ai microfoni di Lazio Style Channel e Radio il giorno prima della sfida, valida per la 36esima giornata di Serie A.

SULLA GARA DI DOMANI – «E’ una partita per noi importante, perché veniamo dopo la battuta di arresto di Firenze abbiamo bisogno di tornare subito alla vittoria. Incontriamo una squadra che avrebbe meritato un’altra classifica. Sappiamo che sono partite delicate: ora mancano 4 partite e 12 punti e dobbiamo fare del nostro meglio».

SUGLI ASSENTI – «Chiaramente non ci saranno Leiva e Pereira per squalifica. Milinkovic ha avuto l’altro ieri l’intervento al naso: è stata una brutta frattura e sicuramente non ci sarà domani. Speriamo di recuperarlo per sabato, ma dobbiamo aspettare di vedere come reagirà il ragazzo all’intervento».

SUL PARMA – «Mi dispiace per la retrocessione del Parma, perché sia Daversa che Liverani sono miei amici. Spero possano tornare presto in Serie A perché hanno una società solida. Hanno molti giocatori e molte scelte, ma a prescindere dalle loro decisioni devo concentrarmi sui miei ragazzi, perché per noi sarà una partita molto importante».