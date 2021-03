Conferenza stampa Inzaghi: «Godiamoci la serata contro il Bayern»

Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Bayern Monaco-Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in terra bavarese di Champions League contro il Bayern Monaco.

IMPORTANZA – «Sappiamo quanto abbiamo lavorato per giocare sfide come quella di domani, faremo una gara importante perché in questa Champions non avevamo ancora perso e vogliamo fare bene».



CHAMPIONS COME ABITUDINE – «Bisognerà farla con più frequenza, gli Ottavi mancavano da venti anni. Sono d’accordo che dobbiamo cercare di centrarla con frequenza, ma davanti abbiamo 5 corazzate più l’Atalanta».

PERCORSO – «Noi dobbiamo goderci una serata come domani, spero possa ricapitare perché siamo tutti ambiziosi. Il nostro cammino in Champions è stato buono, l’obiettivo erano gli ottavi, con l’andata abbiamo compromesso il passaggio del turno ma faremo tutto nel migliore dei modi».