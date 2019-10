Conferenza stampa Inzaghi: «Lukaku? Contento sia tornato protagonista. Su Immobile…»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole in conferenza stampa di mister Simone Inzaghi in vista del match di domani contro il Toro

Le parole di Simone Inzaghi in vista del match di domani sera contro il Torino. Ecco cosa ha detto il tecnico biancoceleste in conferenza stampa.

FIRENZE – «Abbiamo vinto una partita molto importante sopratutto per la nostra classifica. Come a Glasgow anche a Firenze abbiamo fatto un’ottima gara con qualche errore che dobbiamo cercare di migliorare.»

JONY – «Jony è un ragazzo che ha tanta voglia e capisce velocemente. È molto positivo all’interno del gruppo».

CAICEDO – «Caicedo fa sempre la sua parte, voglio gol dai difensori e dai centrocampisti il nostro obiettivo è non essere Immobile-dipendente anche se sappiamo quanto vale per noi Ciro»

LUKAKU – «Sono molto contento che sia tornato da protagonista. Su di lui punto tantissimo, ora tocca a lui non mollare di un centimetro e troverà il suo spazio viste le sue qualità».

BERISHA – «Berisha si sta allenando nel migliore dei modi. Il suo problema e che ha tanta concorrenza in quel ruolo, toccherà a lui cercare di prendere al volo le possibilità che avrà. Siamo in una squadra in cui ci sono dei giocatori che mi stanno soddisfacendo»