Conferenza stampa Inzaghi pre Milan Inter. Lautaro, Frattesi, portiere e futuro di Arnautovic. Le parole del tecnico

Conferenza stampa Inzaghi pre Milan Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del derby di Coppa Italia contro i rossoneri

Le parole dette durante la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Milan Inter, semifinale d’andata della Coppa Italia che andrà in scena domani alle ore 21 a San Siro.

QUANTO CONTA AVERE UN GRUPPO COSÌ UNITO? – «Senz’altro sappiamo domani che tipo di importanza ha la gara. E’ una semifinale di Coppa Italia contro il Milan, un derby. C’è grandissima voglia di fare un’ottima gara sapendo che troveremo un avversario di qualità che quest’anno ci ha sempre messo in difficoltà, non solo a noi ma anche ad altre squadre».

SPIRITO DI RIVALSA PER I DERBY PRECEDENTI? CHI IN PORTA TRA SOMMER E MARTINEZ? – «Per quanto riguarda la formazione non vi posso aiutare. Il portiere l’ho scelto ma non l’ho ancora comunicato a loro, preferisco prima comunicarlo ai giocatori. Rispetto a domenica esce Asllani per squalifica, rientra Bastoni. Poi ci sarà da valutare de Vrij, Taremi non ci sarà. Rivincita? Sappiamo che quest’anno abbiamo avuto delle difficoltà, specialmente nel primo derby, poi gli altri son stati derby equilibrati e decisi da episodi. Domani sarà il quarto, ci sarà un quinto. Bisognerà fare grandissima attenzione ed essere lucidi nella lettura dei vari momenti della partita».

