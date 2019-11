Conferenza stampa Inzaghi: «Non mi fido di questo Milan» – VIDEO

Ecco le parole del tecnico della Lazio Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan

«Domani affrontiamo una squadra forte, ha una rosa di nuovi acquisti di assoluto valore rispetto alla scorsa stagione. Non mi fido di questo Milan, a San Siro occorre disputare un match di assoluta personalità. Il Milan ha un ottimo allenatore ed anche il pubblico rossonero è molto caloroso. Pioli? C’è grande stima, abbiamo lavorato insieme quando io ero in Primavera e lui in prima squadra, è un tecnico abile nella preparazione delle partite. Correa? Domani mi attendo un’ottima prova da lui, per noi è un calciatore importante. La formazione? Sarà la quinta gara ravvicinata, valuterò nell’allenamento di domani, ho ancora qualche dubbio ma i ragazzi hanno recuperato bene».