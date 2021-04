Conferenza stampa Inzaghi: «Dovremo avere lo stesso atteggiamento di Torino»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico del Benevento alla vigilia del match contro il Parma. Le sue parole

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Le sue parole riportate da Ottopagine.it.

NAZIONALI – «Tutti i nazionali sono tornati bene. L’unico di cui potevo preoccuparmi era Gaich per il fuso orario. Non li considero infortunati. Sono pronti al 100%. Il problema sarà fare delle scelte perché ci sono tanti calciatori che stanno bene. La formazione varierà solo in base alle scelte tecniche che andrò a fare».

ATTEGGIAMENTO – «Dovremo avere lo stesso atteggiamento di Torino, spavaldi e aggressivi. Abbiamo dimostrato cosa siamo al 100%».

INFERMERIA – «L’infermeria vuota è molto importante. Manca solo Moncini. C’è grande abbondanza e questo ci ha permesso di fare una settimana molto intensa. Con tutta la rosa a disposizione gli allenamenti sono di grande ritmo. Con le cinque sostituzioni tutti potranno dare un ottimo contributo in corso d’opera».

PANCHINA D’ARGENTO – «La panchina d’argento è un premio di grande orgoglio che condivido con il mio staff, la società e i tifosi. E’ un riconoscimento che va ad arricchire la bacheca del Benevento. Probabilmente l’avrà meritata anche Italiano dello Spezia. Per me ha grande valore questo premio anche perché dato dai colleghi vale molto».

VIOLA – «Viola è stato fuori quasi un anno. Va solo ringraziato perché si è messo subito a disposizione nonostante fosse solo al 20%. Schiattarella ha avuto il Covid. Quando staranno bene sono calciatori determinanti anche insieme».