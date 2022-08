Conferenza stampa Juric: «Atalanta grandissima squadra, noi siamo incompleti»

L’allenatore del Torino Juric ha parlato in conferenza stampa in vista dell’Atalanta

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta contro l’Atalanta.

ATALANTA – «Quella di domani sarà una grandissima partita, bisogna essere pronti, sono una grande squadra che ha messo dentro tanti giovani con gamba forte che mi piacciono molto. Noi per ora siamo incompleti, speriamo di completarci ora perché ci sono posizioni in cui se succede qualcosa si fa fatica perché non abbiamo sostituti».

PRAET – «E’ un giocatore del Leicester, inutile parlarne. La squadra è incompleta perché ad esempio Radonjic non gioca con continuità da anni e ha dolori perché fa fatica a smaltire la fatica. Noi non abbiamo un vero sostituto suo. Queste sono mancanze. Poi nelle partite i cambi dalla panchina spesso sono decisivi, e noi in certi ruoli abbiamo delle mancanze».

SCHUURS – «C’è tanto da lavorare: deve alzare tanto il livello, è un ragazzo predisposto al lavoro e lo faremo. Come idea, lo vedo più in mezzo anche l’altro giorno si è presentato bene da braccetto».