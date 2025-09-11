Conferenza stampa Zhegrova: «Felice di essere alla Juve, con l'Inter non ci sarò». Openda: «La mia posizione è il numero 9. Uno dei miei idoli...»

Conferenza stampa Zhegrova e Openda: la presentazione dei nuovi acquisti bianconeri, arrivati nell’ultimo giorno di mercato dal Lipsia e Lille

(inviato all’Allianz Stadium) – Due grandi colpi delle ultime ore del calciomercato Juve: Edon Zhegrova e Lois Openda. Arrivati dal Lipsia e dal Lille, vengono presentati oggi in conferenza stampa alle 14.30. Juventusnews24 segue LIVE le loro parole.

COMOLLI – «Prima di sentire i due giocatori nuovi. Voglio però prima ringraziare tutti i giocatori che abbiamo ceduto e auguriamo a loro tutto il meglio possibile. Abbiamo cercato di agire nel rispetto del Fair Play Finanziario, dovevamo valutare attentamente tutti i parametri e rafforzare la rosa. Noi abbiamo l’opzione per Openda, così come Conceicao e David a titolo definitivo. Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra, non eravamo a nostro agio per cedere i giocatori e volevamo solo aggiungere giocatori fondamentali. Openda e Zhegrova? Siamo entusiasti di loro e della loro scelta. La creatività di Zhegrova, l’estro l’ho potuto ammirare da vicino quando ero a Tolosa. Con Openda, abbiamo visto la sua qualità realizzativa e il fatto che sia un giocatore che può giocare in diversi ruoli. Speravamo di fare prima con i tempi i due trasferimenti, ecco perchè ci siamo mossi tardi sul mercato. Aspettavamo la situazione Nico Gonzalez che si sbloccasse. Con entrambi abbiamo parlato da settimane e poi abbiamo chiuso nelle ultime ore. Lo stile di gioco era ideale per il nostro gioco. Non ho avuto nessuna discussione con il presidente del PSG, nessun articolo o voci sono fondate. E’ tutto falso. Sono un grande sostenitore dei grandi club, con i quali ho avuto sempre buoni rapporti. Posso dirvi che abbiamo concluso il mercato con successo, ci sentiamo più forti e abbiamo tenuto che volevamo tenere e i nuovi che volevamo. Così come chi è tornato di nuovo alla Juventus. Vlahovic ha capacità uniche ad esempio, in campionato e in Champions, contenti anche per Cabal. Siamo una squadra giovane, l’abbiamo fatto con intenzione, con qualità quantità. Sono molto contento per come abbiamo condotto il calciomercato. Ringrazio anche la proprietà, l’impegno è stato fantastico e con grande presenza e disponibilità. Questo dimostra il grande impegno per la Juventus, adesso lascio la parola ai giocatori.».

Prende la parola Zhegrova:

COME SONO ANDATI I PRIMI GIORNI – «Sono molto felice di essere alla Juve, giorni grandiosi. Un grande benvenuto e buon feedback».

COSA TI HA CONVINTO PER LA JUVE E IL RUOLO DI DAVID – «E’ il club che mi ha convito, volevo venire n un grande club. Conosco David e so che ha qualità e penso di poter dare il mio contributo».

INFORTUNI – «Fisicamente ho avuto periodi difficili, sto bene e mi alleno regolarmente. Penso che molto presto potrò riprendere e torna in campo».

QUALITA’ JUVE – «Penso che la Juve abbiamo grande qualità, è una squadra che vuole vincere ma certamente vogliamo vincere».

IMPRESSIONE CLUB – «Quando ho giocato contro la Juve è stata una partita importante. Sono molto contento di essere qui, il lavoro è differente rispetto a prima. Non vedo l’ora di cominciare a giocare alla Juventus.».

RAPPORTO RAMA – «Lui è una grande tifoso della Juve, era molto contento. Volevamo farmi il passaporto albanese. Sono grato per questo, rappresento tutte le comunità albanese e si certo gli darò la maglia (ride ndr)».

TRATTATIVA – «Come ho detto, la Juve è un grande club. Un sogno che diventava realtà, sono molto contento».

SOPRANNOME – «Quando uso questo soprannome (Leone) dico mentalmente. Mi rappresenta molto.».

SENSAZIONE JUVE E CONSIGLI TUDOR – «Ho appena cominciato allenarmi martedì, con la squadra e ho parlato con l’allenatore. Vedremo dove vuole che giocherò.».

JUVE-INTER – «Sì ne ho parlato con il tecnico, non farò parte della sfida ma so che la partita è importante. Darò il mio sostegno».

Prende la parola Openda:

ATMOSFERA STADIUM – «Mi aspetto una grande partita e intensa, sarà dura per noi. Sono pronto a giocare la prima partita. Come tutti i miei compagni siamo pronti.».

POSIZIONE PREFERITA – «La mia posizione è il numero 9, come attaccante. Ma anche stare sulla fascia, a destra e sinistra. Insomma muovermi parecchio».

IDOLO – «Juventus è uno dei grandi club in Italia, venire qui scelta normale. So che grandi giocatori hanno giocato qui. Zlatan Ibrahimovic ad esempio è una fonte di ispirazione.».

INCONTRO BREMER – «So che so è successo dopo quella partita di Champions, ci siamo sentiti. Ne parleremo, è una grande persona e grande calciatore.».

MISSIONE ALLA JUVE? – «So che non è facile in questo campionato, qui posso portare il mio contributo e vedremo cosa succederà sabato. Vogliamo vincere questa partita».

TUDOR – «Lui sa qual è la mia posizione preferita, sa che sono flessibile. Vedremo cosa succederà , ma dove lui vorrà io giocherò».

ARRIVO IN ITALIA TAPPA IMPORTANTE – «Ho giocato in Francia, Germania e Belgio, in grandi squadre. Adesso sono qui in Italia e qui posso e voglio fare bene. Contento di essere in Italia e alla Juve ».

NUMERI – «Penso che devo lavorare su alcuni aspetti, qui imparerò il necessario per diventare più completo».

SFIDA SERIE A– «So che sarà molto dura, pronto per ogni partita che affronteremo. Tutti saremo pronti per sfidare i nostri avversari».

REPARTO AVANZATO PIENO – «Ci sono molti attaccanti , come David e Vlahovic, chiaro che non giocherò tutte le partite e penso che questo possa spronare tutti a dare il massimo».

PERCENTUALE DI RIPRESA– «A questo livello è molto utile riprendersi in fretta, andare avanti e garantire ottime prestazioni. Darò il contributo a tutta la squadra, sto bene fisicamente e mentalmente per dare aiuto alla squadra».