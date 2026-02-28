Conferenza stampa Kalulu pre Roma Juve: «Settimana importante per noi. Bastoni? Non ci parlavamo tantissimo prima, cambierà pochissimo» – VIDEO

Conferenza stampa Kalulu pre Roma Juve: le dichiarazioni del difensore bianconero alla vigilia del match di Serie A

Domani torna in campo la Juventus, attesa alle 20:45 dalla super sfida contro la Roma allo Stadio Olimpico.

Nel giorno di vigilia, sabato 28 febbraio, Pierre Kalulu parla in conferenza stampa alle 15:30 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 ha seguito le sue parole.

COME STANNO E POST CHAMPIONS – «È una settimana importante per noi. Dopo la partita di mercoledì il sentimento è un mix: siamo dispiaciuti per il risultato finale ma dopo la riflessione delle ore successive sei orgoglioso di quanto fatto vedere sul campo».

PARTITA CONTRO LA ROMA – «Fra di noi abbiamo la consapevolezza che è una partita importante per noi. Ci sono 11 partite dopo, anche se la partita va bene per noi ci sarà anche la successiva importante. Essendo uno scontro diretto c’è più valore ma siamo consapevoli della nostra forza».

CAMBIO DI PROTOCOLLO E SE HA SENTITO BASTONI – «Tutte le regole che possono aiutare al calcio in generale, per l’esperienza in campo e degli spettatori sono d’accordo con loro. Io sono stato il protagonista di questo cambiamento ma vediamo come si farà, se andranno bene sul campo. Non ho sentito Bastoni».

PESERA’ AVER GIOCATO 120′ – «Quando sei uno in meno dai uno sforzo in più per tutta la squadra, a livello mentale dai questa carica. Siamo preparati per questi eventi, quando c’è una nuova partita che inizia si riparte da 0, non hai altre cose in testa. Ripartiamo tutti da 0 e siamo pronti a dare il massimo, poi siamo tanti che possono giocare. Non ci penso e non deve essere un pensiero nostro. Dobbiamo andare sul campo e dare il massimo, poi andrà bene».

SQUALIFICA, COSA GLI HA DATO PIU’ FASTIDIO? – «Quello che mi darà fastidio sarà sempre il risultato finale. Con una vittoria, nonostante l’espulsione, avrei avuto meno amarezza perché la squadra viene prima del singolo».

COME SI COMPORTERA’ SE INCONTRERA’ BASTONI – «Non ci parlavamo tantissimo prima, cambierà pochissimo. Poi prossima volta sarà tra 6 mesi almeno. Spero che tra 6 mesi avrò avuto successi che mi faranno dimenticare l’episodio. Io sarò concentrato sulla partita».

QUANTO STA CRESCENDO LA SQUADRA MENTALMENTE – «Stiamo migliorando tutti a livello individuale, questo a livello collettivo è meglio. Se qualcuno sta bene ti dà la carica che se lo fa lui lo faccio anche io. Tutti a livello individuale siamo pronti a sopportare la pressione e buone aspettative. È normale che la gente le abbia, meglio giocare con questo».

