Conferenza stampa Keita: «Volevo venire al Cagliari. Sono fiducioso per la stagione»

Conferenza stampa Keita: le dichiarazioni dell’attaccante del Cagliari verso la partita con la Fiorentina

Keita Balde parla in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina. Le dichiarazioni dell’attaccante del Cagliari.

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

INTESA CON Joao Pedro – «Ho avuto l’opportunità di giocare con grandissimi campioni. Qui al Cagliari ci sono tantissimi giocatori di qualità. Qui c’è Joao, il nostro capitano. Quando stai con ragazzi di qualità, l’intesa cresce subito e non si fa fatica a capirsi».

CAGLIARI – «È un onore sentire di essere stato l’acquisto più prezioso. Volevo stare al Cagliari. Sono fiducioso, ho tanta voglia di dare il massimo per la squadra, per i miei compagni, per il popolo».

STILE ELETTRICO – «Il mio stile rispecchia il mio carattere. Ho una personalità forte che in campo merita tantissimo».

SOGNO MONDIALE – «Abbiamo una nazionale davvero forte con giocatori che giocano ovunque. Dobbiamo guardare in alto e cercare di dare il massimo. Prima c’è la Coppa d’Africa, prima c’è il Cagliari».