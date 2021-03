Conferenza stampa Kjaer: «La prestazione di Manchester ci dà belle risposte»

Simon Kjaer ha parlato alla vigilia di Milan-Manchester United

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester United.

MIGLIORARE – «Dobbiamo sempre migliorare, comunque la partita che abbiamo fatto a Manchester ci da belle risposte. Possiamo sempre cambiare qualcosa per migliorare».

MANCHESTER UNITED – «Continuare a definirci un gruppo di giovani è superato. La strada per arrivare qui è stata lunga, abbiamo superato bei momenti e alcuni difficili e ora possiamo ritenerci maturi. Ovviamente eliminare il Manchester United dall’Europa League sarebbe importante per il gruppo perché testimonia che siamo cresciuti tanto. Ci sono sempre step in un campionato che sono importantissime e domani è una di quelle».