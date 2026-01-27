Conferenza stampa Koopmeiners pre Monaco Juventus: le parole del bianconero

Conferenza stampa Koopmeiners pre Monaco Juventus: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League

Domani torna la Champions League della Juve, attesa dall’ultima gara di League Phase alle 21:00 contro il Monaco allo Stade Louis II .

Nel giorno di vigilia, martedì 27 gennaio, Teun Koopmeiners parla in conferenza stampa alle 18:10 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

COME STA – «Mi sento bene, grazie. Voglio spingere domani come tutti, come ogni giocatore. È ancora una partita molto importante per noi per i punti, per il nostro morale e vedremo dopo la partita se saremo subito in Top 8 o nei playoff. Ma mi sento bene grazie».

RUOLO – «Mi sento bene e sono tranquillo. Con il ho giocato tanto, forse meno nelle ultime gare. Sono contento del mio ruolo, ne ho parlato molto con lui. Ho giocato anche in Olanda come difensore centrale, è importante dare una mano domani alla squadra. Ogni allenamento e ogni partita sono per me un segnale che posso dare al mister che possa aiutare la squadra, questo per ogni giocatore».

FUTURO – «Non ho mai pensato di andare via e la Juve non mi ha mai detto di doverlo fare. Sono troppo felice di essere in questo club, è il sogno di ogni giocatore essere qui. Voglio fare ancora di più. Do ogni giorno il 100% per aiutare la squadra, penso solo alla Juventus».

