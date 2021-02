Parma, Krause: «Farò di tutto per restare in Serie A. Fiducia a D’Aversa»

Kyle Krause, presidente del Parma, ha parlato del momento difficile dei ducali: ecco le sue parole e la rinnovata fiducia a D’Aversa

Kyle Krause ha parlato in conferenza stampa. Le parole del presidente del Parma.

MOMENTO DELICATO – «Grazie a tutti per essere qui, ho la necessità di parlare di un argomento a cui tengo particolarmente. Ho molta fiducia nel nostro tecnico, nel direttore sportivo e in tutta la squadra. Il mio sostegno va a tutta la squadra, giovani ed esperienza, nuovi arrivati e veterani, il cui contributo è stato fondamentale negli anni passati. Non ho dubbi sui talenti presenti in squadra che ci consentiranno di combattere fino alla fine per la salvezza. Saremo in grado di rimettere in campo tutto quanto necessario per raggiungere l’obiettivo prefissato. Siamo uniti e volenterosi per combattere questa battaglia e portare a casa il risultato a fine stagione».

GIUDIZIO – «Non posso essere soddisfatto della posizione in classifica, ma posso confermare il mio impegno, anche nei confronti della tifoseria, per fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per restare in Serie A. Tutti affrontiamo sfide nella vita, e sono utili nel momento in cui ci rafforzano. Così dobbiamo affrontare le sfide del futuro. Mi sento di promettere il massimo impegno nelle prossime battaglie per rimanere in Serie A».