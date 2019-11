Conferenza stampa Liverani: «Contro il Cagliari ci sarà da soffrire»

Conferenza stampa Liverani: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match di campionato contro il Cagliari

Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Cagliari. Le sue parole.

CAGLIARI – «È sicuramente tra le squadre più in forma del campionato, hanno un organico forte e un centrocampo completo: non si può arginare, ma toccherà a noi limitarlo. Sarà una partita in cui ci sarà da soffrire, ma noi abbiamo sempre dimostrato di saper creare le nostre occasioni. Abbiamo lavorato sulla difesa, l’obiettivo deve essere quello di non prendere gol»

INFORTUNATI – «Gli unici assenti oggi sono Majer e Falco, che non vogliamo affatto rischiare»