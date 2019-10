Conferenza stampa Liverani: «Contro la Sampdoria andremo in campo con umiltà»

Conferenza stampa Liverani: le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa in vista del match contro la Sampdoria

Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico giallorosso.

«Quando giochi tre gare in una settimana e con un allenamento ancora da disputare domani mattina è normale che in questo momento non ci siano molte certezze. Come ho detto alla squadra in questo trittico ci sarà spazio per tutti. Nel nostro spogliatoio ogni partita è una montagna da scalare e sarà così anche per la gara di domani con la Sampdoria, che dispone di giocatori di qualità e del capocannoniere dello scorso campionato. Se faremo una gara al 110% avremo delle possibilità di fare risultato. Non dare continuità di risultati vorrebbe dire sprecare i due pareggi ottenuti con Milan e Juventus. Dovremo andare a Genova con l’umiltà di una squadra che non vuole retrocedere, con fame e cattiveria e con la nostra qualità»