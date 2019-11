Conferenza stampa Liverani: «Troveremo una Fiorentina arrabbiata»

Conferenza stampa Liverani, l’allenatore del Lecce presenta con le sue parole la sfida di domani sera contro la Fiorentina

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico dei giallorossi:

«In questo campionato non esistono gare che possono essere facili, sulla carta da neopromossa siamo indietro rispetto a tutti, poi il bello del calcio è che sul campo poi si possono assottigliare le differenze. Domani incontreremo una squadra arrabbiata, reduce da due sconfitte consecutive e che vorrà rifarsi davanti ai propri tifosi. Dovremo essere bravi a non concedere spazi perché in attacco, la Fiorentina dispone di calciatori che si esaltano a campo aperto».