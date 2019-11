Conferenza stampa Liverani: «Per giocare alla pari col Sassuolo servirà una gara di sacrificio»

Ecco le parole del tecnico del Lecce Liverani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo

L’allenatore del Lecce Liverani, intervenuto nella conferenza stampa in vista del duello col Sassuolo, ha parlato così della sfida, sottolineando la pericolosità dell’avversario.

«Formazione? Abbiamo quattro o cinque dubbi, è sempre così quando si giocano tre partite in una settimana, è complicato intuire chi e cosa mi può dare. Faremo una riunione questa sera con i ragazzi, servirà una gara di grande sacrificio per affrontare alla pari il Sassuolo. Senza equilibrio i neroverdi diventano devastanti. Babacar gioca? In questo momento tutti possono giocare, compreso La Mantia che si allena bene e fin qui ha trovato meno spazio».