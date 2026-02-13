Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A

Stasera torna la Serie A e domani torna in campo la Juve, attesa alle 20:45 dalla super sfida contro l’Inter a San Siro.

Nel giorno di vigilia, venerdì 13 febbraio, Manuel Locatelli parla in conferenza stampa alle 15:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 ha seguito le sue parole.

SETTIMANA PIENA DI LAVORO – «È stata una settimana in cui abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, ci sono tante partite ravvicinate. Ci siamo preparati al meglio, siamo pronti e carichi e non vediamo l’ora di giocare».

ARRIVA UNA JUVE CONSAPEVOLE CONTRO L’INTER – «Sappiamo tutti l’importanza della partita di domani, a livello mondiale e sportivo. Sappiamo la loro forza, sono giocatori che giocano da tempo insieme, sono maturi. A noi è mancata questa maturità in alcune partite ed è la differenza in quei 12 punti lì. Siamo molto più consapevoli, abbiamo fiducia in noi, dobbiamo essere sicuri di noi stessi e fare una grande prestazione».

DIVENTARE LA SQUADRA CHE VOGLIONO ESSERE – «Anche il mister ci dice che abbiamo ampi margini di miglioramento. Si parte dall’allenamento, siamo giovani e questo fa mancare maturità ma siamo consapevoli delle nostre qualità. Bisogna essere fiduciosi e in queste partite bisogna avere personalità».

PIU’ FIDUCIA CON SPALLETTI – «Ringrazio Marchisio per quello che ha detto. Sulle critiche ho sempre cercato di essere equilibrato, si aspettano sempre tanto da me ma le critiche dipende sempre chi le fa. Sto bene, mi sento in forma, il mister mi ha dato tanta fiducia. Sono contento di quello che stiamo facendo e siamo sulla strada giusta».

LA SUA MIGLIOR STAGIONE ALLA JUVE – «Ho sempre cercato di dare il meglio di me in ogni allenamento e in ogni partita. Non mi è mai mancato il cuore. Non faccio calcoli ma sono contento di quello che sto facendo, quello che non cambierà è il cuore che metterò per questa maglia».

