Conferenza stampa Lombardo: «Massima concentrazione per giocarci questa partita. Contestazione? Siamo tutti responsabili quando succede»

Conferenza stampa Lombardo: le parole del tecnico blucerchiato prima della sfida contro l’Avellino: «Massima concentrazione»

Attilio Lombardo, tecnico della Sampdoria, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida della 32ª giornata di Serie B 2025/26 contro l’Avellino. Queste le sue dichiarazioni in vista del match.

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RESPONSABILITÀ E CONTESTAZIONE – «Dopo Carrara ho detto che se c’era qualcuno che non se la sentiva poteva alzare la mano e invece ho avuto grande disponibilità da parte del gruppo; hanno lavorato bene e forte. Credo che ci sia la massima attenzione, la massima concentrazione per giocarci questa partita. Quella con l’Avellino è una gara veramente molto ma molto importante per noi. Contestazione? E’ presto per dire che l’hanno presa, posso dire che non devono prendersi l’abitudine di avere delle contestazioni. Siamo tutti responsabili quando succede questo e quindi io spero solo che a loro questa contestazione possa ancora dare più energia. Perché l’energia è positiva è quella che poi ti porta a fare delle buone prestazioni».

LA MENTE GIUSTA PER LA PARTITA – «Ho chiesto ai giocatori e lo chiederò ancora domani prima della partita. Voglio vedere una squadra di animali, giocatori feroci con il sangue agli occhi, grande cuore e orgoglio. Quello che ho visto a Carrara e non mi è piaciuto e non è piaciuto non solo a me, ma a tutti quelli che lavorano per la Sampdoria e in primis anche ai tifosi. Quindi quello che è successo oggi ci deve dare veramente la carica per poter veramente fare una grande partita».

FAME DI VITTORIA – «Tutto sta veramente a come approceremo questa gara e non posso pensare che questa squadra possa veramente sbagliare l’approccio e l’atteggiamento in una gara così importante».

RINGRAZIAMENTI E RESPONSABILITÀ PERSONALE – «Non posso fare altro che ringraziare i tifosi di questa grande stima che mi hanno ancora dato in questa contestazione. Sono anche convinto di avere una grande responsabilità, non solo dal momento che mi è stata data la guida di questa squadra, ma di averle sempre avute anche quando ero dietro le quinte».

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