KROOS GUNDOGAN – «Domani dovranno assumere un grande impegno difensivo ma non credo che sia qualcosa di eccezionale per loro. Giocano entrambi in squadre abituate a giocare partite ad eliminazione diretta dove molte volte in difesa devi dare tutto. Sia Toni che Ilkay possono anticipare i passaggi. Non devono andare sempre al duello per il pallone. Ma è chiaro che concedere spazi domani sarebbe un regalo per la Francia. Dobbiamo essere compatti come squadra».

GORETZKA – «Leon mi dà un’ottima impressione. Sembra che non ci sia traccia dell’infortunio. Ma naturalmente la pausa è stata troppo lunga e per domani non è un’alternativa per la formazione iniziale. Aspetteremo l’ultimo allenamento e parleremo con i medici per dire se è un’opzione portarlo in panchina e se alla fine potrà giocare qualche minuto».

ULTIMO TORNEO CON LA GERMANIA – «Sono troppo impegnato a prepararmi per le partite per pensarci troppo. Forse quando si avvicina la fine, si spera tra un paio di settimane, emergerà un po’ di malinconia. Non lo so».