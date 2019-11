Conferenza stampa Mancini: «Balotelli sarà convocato quando lo meriterà»

Conferenza stampa Mancini: le parole del ct azzurro in vista del doppio impegno dell’Italia contro Armenia e Bosnia

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa durante il primo giorno di ritiro a Coverciano. Queste le sue parole riportate da Rai Sport.

CR7 – «La protesta di Cristiano Ronaldo per la sostituzione? Ho solo letto, non so se corrisponde a realtà. Io credo che il calciatore debba sempre avere rispetto per l’allenatore e per i compagni di squadra, poi è chiaro che qualche volta, portati dalla foga della partita, si possa avere un comportamento non in linea. Può capitare, ma penso che chi ha reazioni così sa di aver sbagliato e chiederà scusa”»

VAR – «Penso che noi siamo la nazione delle polemiche sia con il Var che senza, fa parte della nostra cultura calcistica. Il Var ha migliorato certe situazioni, ma con tutte le regole che si cambiano ogni anno gli arbitri sono in difficoltà. E’ nel nostro Dna la polemica del dopo partita»

BALOTELLI – «Io voglio bene a Mario, l’ho fatto giocare da ragazzino, quando aveva l’età per fare molto. L’idea del presidente Gravina è giusta e normale, ma è importante che Balotelli venga richiamato in Nazionale perché sta facendo bene: per lui ci sarà un’altra possibilità se lo meriterà tecnicamente»

FLORENZI – «Florenzi non gioca nella Roma? Non è un problema, sarà più fresco per l’Europeo, sa fare più ruoli ed è quindi un giocatore fondamentale. Mancini a controcampo? Ci può andare bene, giocando a metà campo può migliorare nel palleggio ma per quanto ci riguarda è un difensore. Zaniolo è giovane ed è all’inizio di una carriera, si deve conquistare ancora tutto lavorando seriamente come sta facendo»