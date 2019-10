Conferenza stampa Mancini: «Infortuni? Non ci condizionano»

Conferenza stampa Mancini, ecco le parole del difensore della Roma alla vigilia del match di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha affiancato Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia dell’Europa League. Le sue dichiarazioni:

«Il mio percorso è iniziato in una maniera un po’ lenta, devo capire cosa mi chiede il mister. Sono contento di giocare con questa maglia. Infortuni? Non ci condiziona perché scendiamo in campo per dare il massimo. E’ una cosa molto sfortunata, siamo sfortunati prendiamo una botta e ci facciamo male. Differenza tra Fonseca e Gasperini? Il gioco di Gasp lo fanno in pochi, è particolare, uomo a uomo con delle scalate ben precise. Con Fonseca ho imparato a marcare a uomo stando aggressivi».