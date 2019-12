Conferenza stampa Maran: «Nandez via? Non entro nel merito. Sul turnover…»

Conferenza stampa Maran: le parole del tecnico dei rossoblù in vista del match di campionato contro il Sassuolo

Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro il Sassuolo. Le parole del tecnico dei rossoblù riportate da Tuttomercatoweb.

NANDEZ – «Non entro nel merito, ha preso una botta stamattina e stiamo facendo i controlli. In questo momento è convocato, poi vedremo. Cessione? Non abbiamo mai parlato di questa cosa, quello che esce non mi preoccupa: a me basta che si alleni bene in campo, soprattutto per come stiamo lavorando. Io giocherei contro il Sassuolo: su Nandez non ho tanto altro da dire, non ho altro da aggiungere. Faccio l’allenatore e alleno questi ragazzi, devo fare il massimo su questo. Se ci sono altre risposte da dare, non sarò certo io a darle»

SASSUOLO – «Sappiamo che domani sarà una partita difficile, perché veniamo da una settimana piena e contro una squadra con qualità e galvanizzata dal risultato di Torino. Sono partite diverse, ogni partita fa storia a sé»

TURNOVER – «Sto tenendo tutti in considerazione, sono da valutare tante cose. Probabilmente chi ha giocato meno ha più difficoltà per il recupero dopo la partita, dato che abbiamo soprattutto giocato e non ci siamo allenati molto. Devo valutare tutto questo»