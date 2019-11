Conferenza stampa Marino: le parole del direttore generale dell’Atalanta dopo il pareggio del Ferraris contro la Sampdoria

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Umberto Marino è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida del Ferraris contro la Sampdoria, terminata sul risultato di 0-0: «Gasperini ha visto bene l’episodio. Irrati ha sbagliato, è impensabile non estrarre il rosso. Il VAR avrebbe dovuto aiutare l’arbitro, che ha perso la visione ideale sul terreno di gioco».

«La vittoria di Ferrara ha dato grande morale alla Samp, capace di limitare l’Atalanta. Noi siamo venuti con l’idea di portare a casa i tre punti. Basta guardare il possesso palla a nostro favore, diamo comunque il giusto merito agli avversari», ha concluso il direttore generale dell’Atalanta.