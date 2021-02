Conferenza stampa Martinez: «Giocare contro il Napoli è motivo di orgoglio»

Diego Martinez ha parlato alla vigilia di Granada-Napoli

Diego Martinez, allenatore del Granada, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Napoli.

QUALIFICAZIONE – «Credo che questa sia una partita molto importante per noi. Sono fiducioso perché ho un gruppo di giocatori straordinari, hanno talento e si mettono tutti al servizio della squadra. Per me vivere questa avventura con questi calciatori è molto positivo. Giocare contro il Napoli per noi è motivo di orgoglio perché è una delle squadre big in Italia. Vogliamo lottare e giocarci la qualificazione che verrà decisa in due sfide».

INFORTUNATI – «Non posso pronunciarmi sugli infortunati, aspetteremo fino all’ultimo minuto per vedere chi può giocare. Saranno importanti anche i cambi. Ho dovuto rivedere alcuni schemi, quello che è importante è come ci può organizzare in base ai giocatori che avrò a disposizione, a prescindere dall’avversario».