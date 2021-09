Conferenza stampa Mazzarri: «Ambiente eccezionale, non mi pongo limiti»

L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio

SQUADRA E CONCETTI – «Ambiente eccezionale, accolto bene e strutture all’avanguardia per lavorare. Per essere serio non posso dare troppe indicazioni, sensazioni buone e il gruppo ha voglia di reagire dall’ultima sconfitta. Ho cercato di toccare certi tasti, ma in 3 giorni posso dire poco. Il primo dato sarà la gara contro una squadra importante in uno stadio importante».

PAVOLETTI E WALUKIEWICZ – «Pavoletti ha fatto oggi il provino per venire con noi, dobbiamo creare un anima dentro il gruppo e lui viene per stare con i compagni e sarà sicuramente in panchina. Gli altri hanno più minutaggio e quindi sono a disposizione».

OBBIETTIVI PERSONALI – «Se ha visto la mia carriera non amo i subentri, quasi sempre o sempre si è vista la squadra di Mazzarri, squadra che non molla mai fino al 97′. Questo spirito lo voglio al Cagliari, tengo a questo soprattutto. Domani c’è un test importantissimo, la mia prima verifica per vedere se qualcosa ho già trasmesso. Non mi pongo limiti, partita dopo partita, quando potrò lavorare meglio dopo la sosta capirò le vere potenzialità della squadra, vederlo in tv è diverso che allenarlo in prima persona questo Cagliari».

