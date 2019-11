Conferenza stampa Mazzarri: «Ripartiamo dallo spirito avuto nel derby»

Conferenza stampa Mazzarri, il tecnico del Torino presenta la partita di domani contro il nuovo Brescia di Grosso

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha presentato in conferenza stampa la delicata sfida contro il Brescia. Ecco le parole dell’allenatore granata:

MOMENTO – «Abbiamo preso atto di tutto. Ora tutti dobbiamo pensare a non far avvenire più determinate situazioni. Nel derby abbiamo ritrovato compattezza, abbiamo dato segnali forti. I ragazzi domani devono incarnare lo stesso spirito visto contro la Juve. Dobbiamo partire da questo, da questi segnali positivi».

INFORTUNI – «Anche in passato ho avuto tanti assenti ma non ne ho mai parlato. Non serve piangersi addosso, ma motivare al massimo chi li sostituirà. Non ne voglio parlare, non voglio alibi».

BALOTELLI – «E’ un campione, sta bene fisicamente e sarà molto pericoloso, dovremo fare attenzione a lui. Mi meraviglio che nel 2019 si parli ancora di razzismo e violenza: non devono esistere, io vorrei che negli stadi le tifoserie tifassero solo per i propri giocatori e senza fare guerriglie».