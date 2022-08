Conferenza stampa Mihajlovic: «Salernitana pericolosa. Per noi tanto lavoro da fare»

L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista della Salernitana

SALERNITANA – «Arriva una Salernitana molto diversa dall’anno scorso. Oggi è una squadra che gioca molto di più la palla e arriva in fiducia e con tanti tifosi al seguito. Proveranno a metterci in difficoltà ma noi proveremo a vincere. Le prossime due partite credo siano alla nostra portata e cercheremo di fare il massimo di punti possibile. Condizione fisica? Non vedo un deficit, col Milan siamo stati inferiori sui lunghi scatti, con il Verona siamo stati superiori noi».

NUOVI ARRIVI – «Sono arrivati tanti giocatori giovani, qualcuno si adatterà prima e qualcuno dopo. Lucumì ha faticato all’inizio a San Siro, dopo ha fatto bene, Zirkzee lo vedo un giocatore importante, Moro avrà bisogno di un po’ di tempo perché viene dal campionato russo. In queste situazione è sempre l’allenatore a dover trovare la giusta quadra e non ho di certo paura. Diciamo che sono stati venduti tre titolari da 10-15 gol e quelle reti le dobbiamo trovare da un’altra parte. C’è tanto lavoro da fare per arrivare ai 52 punti. Zirkzee e Ferguson? Al primo mancano le partite, domani sarà in panchina poi vedremo se entrerà con o al posto di Arna, il secondo invece ci sta ambientando in un campionato più tattico, ma sta lavorando bene».