Conferenza stampa Mihajlovic: «Ora c’è più equilibrati. Ferrero? Un amico»

In conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha presentato la prossima gara del suo Bologna contro la Sampdoria. Ecco le sue parole.

MIGLIORAMENTI – «Subiamo di meno senza rinunciare al nostro gioco offensivo. Siamo più equilibrati e questo ci dà più sicurezza e autostima. Se facciamo quello che dobbiamo fare, sappiamo di mettere in difficoltà gli avversari».

FERRERO – «Sono amico con lui perché è diventato presidente quando io ero allenatore. È stato diverse volte in ospedale a trovarmi e non è scontato. Abbiamo un bel rapporto. Si può essere che mi abbia chiesto qualche consiglio per gli allenatori. È una persona di cuore e ho grande stima e affetto per lui».