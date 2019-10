Conferenza stampa Milinkovic: «Servirà la mentalità giusta contro il Celtic»

Milinkovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la Lazio e il Celtic: ecco le sue dichiarazioni

Milinkovic-Savic, giocatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida della sua squadra contro il Celtic in Europa League. Ecco le parole del centrocampista.

SULLA LAZIO – «E’ il mio quinto anno qui, mi trovo bene qui. Dovremo migliorare sotto il profilo della concentrazione e anche dell’approccio alle partite. Bisogna giocare sempre con la mentalità giusta a partire dal primo minuto».

SULL’INTESA CON LUIS ALBERTO – «Due anni fa abbiamo disputato un’ottima stagione, l’anno scorso un po’ meno. Ma ci conosciamo da tre anni, giochiamo insieme da altrettanto e anche da fuori si vede quanto ci cerchiamo in campo».

VINCERE L’EUROPA LEAGUE O QUALIFICARSI IN CHAMPIONS? – «Se vinciamo l’Europa League arriviamo sicuramente in Champions, quindi…».