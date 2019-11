Conferenza stampa Montella: «Partita difficile col Parma. Ribery ha un problema»

Ecco le parole del tecnico della Fiorentina Montella, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la viola e il Parma

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del confronto con il Parma di Roberto D’Aversa.

«Parma? Partita difficile: il Parma ha un punto in meno, ha fatto gli stessi nostri gol, subito uno in più. Sarà importante l’energia di chi subentrerà, le partite si decidono negli ultimi minuti. Come sta Lirola? Si è allenato, sta bene. Caceres invece no. Vlahovic? Sta crescendo, sempre più presente. Un calciatore su cui puntiamo, ma non bisogna caricare troppo di responsabilità questo ragazzo. Ribery? Non si allena da 7 giorni: ha un problema al ginocchio precedentemente affiorato. C’è sempre un perché nelle scelte fatte. Penso che domani o dopodomani tornerà ad allenarsi. Certe cose non posso dirle anche per questione di privacy».