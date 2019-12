Conferenza stampa Motta: «Chi non ama il Genoa si faccia da parte»

Conferenza stampa Thiago Motta: il tecnico rossoblù presenta la delicata sfida di campionato contro il Lecce di domani

In conferenza stampa Thiago Motta ha presentato la delicata sfida di campionato che domani vedrà frapporsi il su Genoa e il Lecce. Un match che ha i contorni di spareggio salvezza anticipato e che potrà dire molto sul futuro dell’ex Inter sulla panchina del Grifone.

LECCE – «Una gara difficile come lo sono sempre. Però, come sempre, siamo preparati per fare la nostra partita. Partiremo sempre nello stesso modo, cioè stando uniti per fare la partita: noi cerchiamo sempre di andare in attacco, perchè così avremo più possibilità di vincere. Poi quando ci sarà da difendersi lo faremo, tutti insieme come abbiamo sempre fatto da quando sono qui»

GENOA – «Abbiamo preso la strada giusta. Poi ci sono quelli che magari non vanno sulla stessa linea, ma non mi interessa: noi abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi perchè loro amano il Genoa, poi chi non ama il Genoa si faccia da parte»

SALVEZZA – «Sono stato chiamato per salvare il Genoa e noi qui dentro abbiamo tutti lo stesso obiettivo: salvare il Genoa, e per farlo bisogna stare tutti uniti e sacrificarsi. Sono cose che non possono mancare e che non mancano in questo ambiente, siamo convinti che il modo di giocare sia la strada giusta: questa convinzione la vedo tutti i giorni ed è la strada giusta, siamo tutti coscienti nel club di dover salvare il Genoa, non di dover andare in Champions»

INFORTUNATI – «Lerager non ce la fa, c’è anche Saponara che ha avuto un dolore alla caviglia: per il resto, a parte Zapata infortunato stanno tutti bene»