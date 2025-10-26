Conferenza stampa di Niccolini dopo Fiorentina-Bologna: «Settanta minuti di grande calcio, peccato per i due punti persi»

Conferenza stampa di Niccolini dopo Fiorentina-Bologna. Le parole del vice allenatore dei rossoblù al termine del 2-2 del Franchi

Dopo il pareggio per 2-2 al Franchi, il vice allenatore del Bologna, Daniel Niccolini, ha commentato la gara in conferenza stampa. I rossoblù, avanti di due gol grazie alle reti di Castro e Cambiaghi, sono stati raggiunti nel finale da due rigori trasformati dalla Fiorentina, in una serata amara per la squadra di Vincenzo Italiano, oggi assente per motivi di salute.

SUI DUE PUNTI PERSI – «Stasera è stata una gara dai due volti: 70 minuti di un gran calcio con il gol annullato a Dallinga che ha cambiato la partita. Alla fine ci sono state tante occasioni e ci è andata bene. È un peccato tornare da Firenze senza 3 punti dopo essere andati in vantaggio per due gol».

IL RAMMARICO PIÙ GRANDE – «I ragazzi hanno fatto una grande gara, anche in dieci hanno cercato di difendersi con le unghie e con i denti. La Fiorentina si è gettata in avanti con tre attaccanti ed è stato difficile reggere l’urto. Il rammarico c’è perché fino al 70esimo avevamo dominato. Gli episodi? Il secondo giallo di Holm non so se c’era ma è brutto appellarsi agli arbitri».

IL RITORNO A FIRENZE – «Un onore perché sono nato qua e ho allenato la Fiorentina insieme a Italiano. Questi giorni sono stati molto emozionanti, poi quando è iniziata la partita mi sono concentrato su quella. Italiano? Ancora non l’ho sentito, meglio sentirlo con più calma… (ride, ndr). Cercherò di farlo un po’ sbollire. Nei prossimi giorni dovrebbe uscire dall’ospedale».

DA DOVE RIPARTIRE – «Da quei 70 minuti in cui siamo stati undici contro undici, dove abbiamo avuto sempre la gara in gestione».