Conferenza stampa Nicola: «Salvezza non scontata, dobbiamo far meglio»

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento.

BENEVENTO – «E’ la partita più importante. Raggiunto obiettivo, me ne pongo un altro: vogliamo agganciare altre squadre e giocare con entusiasmo. E’ il momento di porsi un altro obiettivo, domani vorremmo giocare da Toro».

PERIODO AL TORO – «In quattro mesi, non c’è stato un giorno in cui non abbia voluto ottenere il risultato. Dietro c’è un grande lavoro, sono orgoglioso e soddisfatto. Sono soddisfatto per il lavoro che mi è stato chiesto, ma non sono soddisfatto se questo è il nostro lavoro: primo obiettivo centrato, il secondo è quello di domani. E il terzo, finito il campionato, vedremo. Dobbiamo avere l’ambizione di raggiungere il massimo, vivo tutto con questo spirito. Le scelte non vengono fatte per pentirsi, ma per apprendere. Mi piacerebbe provare una strategia diversa, ma non cambia nulla. C’è una logica dietro a tutto e un modo di pensare, oltre all’istinto».

STIMA DEI TIFOSI – «Quando c’è unità di intenti, tutto è possibile. Sembra accontentarsi di poco, ma sono realista: se parlo di salvezza complessa, è perché in questa piazza ci sono determinate ambizioni. Non era scontata, l’abbiamo raggiunta ma serve consapevolezza e ambizione di fare meglio».