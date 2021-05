Conferenza stampa Nicola: «Milan? Curiosi di misurarci con questo avversario»

Conferenza Nicola: l’allenatore del Torino ha così presentato la sfida in programma domani sera contro il Milan all’Olimpico

Intervenuto in conferenza stampa, Davide Nicola, allenatore del Torino, ha così presentato la sfida in programma domani sera contro il Milan all’Olimpico:

SUL MILAN – «Abbiamo avuti tanti avversari tosti, il Milan è una squadra qualitativa e in forma. Giocano in maniera rapida con elementi in attacco di grande valore tecnico, i terzini supportano l’azione. Come si ferma? Ci stiamo lavorando, oggi ultimo allenamento. E faremo la conta di chi siamo. Chi giocherà e chi subentrerà, la partita è da costruire strada facendo».

SU KESSIE – «Ha un’esperienza non comune, arriva da interpretazioni di uno stesso ruolo con capacità di inserimento importanti e sa giocare anche da mezzala. Partecipa alla manovra offensiva, ma l’abilità nostra dovrà essere quella di interpretare gli spazi. Dovremo leggere le situazioni, ma non abbiamo incontrato solo il Milan con questo tipo di gioco».

ASSENZA DI IBRA – «Non so chi giocherà del Milan, non dovesse giocare Ibra hanno comunque Leao, Rebic e Mandzukic. Noi siamo curiosi di misurarci con questo avversario: lo facciamo in casa, vogliamo anche capire come limitarli».