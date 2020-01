Conferenza stampa Nicola: «Verona superiore, pagato sforzo in Coppa»

Conferenza stampa Nicola: le parole del tecnico del Genoa dopo la sconfitta subita al Bentegodi dall’Hellas Verona

Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa commentando la sconfitta subita dal suo Genoa, in rimonta, contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole.

STANCHEZZA – «Stiamo cercando di migliorare i nostri equilibri, i ragazzi sono disponibili, tuttavia siamo ancora perfettibili. Siamo arrabbiati, vogliamo toglierci questa situazione e raccogliere il più possibile. Abbiamo cercato di alternare profondità e palleggio, tuttavia avremmo dovuto restare attaccati al risultato il più possibile. Probabilmente ci sono anche ragioni fisiche»

SALVEZZA – «Ci credo, è una sfida comunque difficile. Il lavoro aiuta in questo caso»

MERCATO – «Bisogna parlarne con la società. Abbiamo valori in rosa, ma abbiamo bisogno di completarla. Specialmente in difesa, dove come riserve avevamo solo GOldaniga ed El Yamiq. Chi c’è ora deve essere al 100% per raggiungere l’obiettivo»

SCHONE – «Soddisfacente così come il match di Coppa. Dà qualità. Serve equilibrio nelle caratteristiche dei giocatori in ogni reparto. Anche Barreca ha giocato bene, come anche Favilli»