Conferenza stampa Orsolini: «Conosco bene i miei difetti, lavoro per migliorare»

Riccardo Orsolini ha parlato in conferenza stampa insieme a Tanjga e De Leo alla vigilia del match contro il Cagliari

Insieme a Tanjga e De Leo c’è anche Riccardo Orsolini in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro il Cagliari. Queste le parole dell’attaccante dei felsinei.

STATO DI FORMA – «Non si può pretendere di giocare tutte le partite al massimo, il posto da titolare non è obbligatorio per nessuno soprattutto quando si gioca ogni 3 giorni. Ho apprezzato molto lo sforzo fatto dalla società per acquistarmi e cerco di ripagare la fiducia sul campo, a volte ho voluto strafare ma non per egoismo ma perché voglio dare il mio contributo».

DOPPIA CIFRA – «Sicuramente è un di più perché i gol arrivano con le prestazioni. Quest’anno cercherò di ripetermi. Non è un’ossessione ma mi farebbe piacere»