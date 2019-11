Conferenza stampa Orsolini: «La convocazione è un’opportunità incredibile, spero nell’Europeo»

Conferenza stampa Orsolini: le parole dell’attaccante del Bologna in conferenza stampa da Coverciano insieme a Cistana e Castrovilli

Direttamente da Coverciano Riccardo Orsolini, Andrea Cistana e Gaetano Castrovilli hanno parlato in conferenza stampa delle emozioni vissute per la prima chiamata in Nazionale. Queste le parole dell’attaccante del Bologna riportate da Tuttomercatoweb.

CONVOCAZIONE – «Per me è un’opportunità incredibile, cercherò di coglierla al meglio. Per noi, per me, per i ragazzi nuovi… è un banco di prova importante, conosciamo la Nazionale, è una occasione per farci vedere dal mister e dai compagni. Speriamo di sfruttarla, che sia la prima di tante. Ci hanno fatto cantare dei pezzi che abbiamo scelto prima, eravamo un po’ tesi, è stato un po’ imbarazzante all’inizio e poi ci siamo sciolti, è stato divertente, ho cantato 50 special di Cremonini»

MIHAJLOVIC – «Devo molto a Mihajlovic. È una situazione particolare, anche per le vicende del mister a livello di salute, nelle ultime due settimane e mezzo non l’ho sentito per niente, sta affrontando un percorso di riabilitazione importante. Mi dispiace, avrei voluto consigli e una parola di sostegno. Appena tornerò a Bologna gli vorrò raccontare tutto quello che accade in questo momento»

EUROPEO – «Se spero in una convocazione? Sarebbe ipocrita dire di no, poi credo che anche i compagni ci sperino. Non dev’essere una ossessione, ma ora che ci siamo possiamo affacciarci a questa realtà»

GIOVANI IN SERIE A – «Negli ultimi anni il calcio italiano è cambiato parecchio, prima si faceva fatica a far debuttare un giovane. Ora ci sono meno problemi. È un aspetto positivo, dopo le delusioni della mancata qualificazione Mondiale, c’è stato uno scossone che ha fatto riscoprire il valore dei giovani»