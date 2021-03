Conferenza stampa Pellegrini: «Shakhtar grande squadra, faremo la nostra partita»

Lorenzo Pellegrini ha parlato in vista di Roma-Shakhtar Donetsk

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

SHAKHTAR – «Se ci sentiamo una squadra internazionale? Sono quasi due anni che abbiamo la possibilità di lavorare insieme con il mister e con un gruppo consolidato già dall’anno scorso. Questa consapevolezza deve essere cresciuta. Sappiamo che domani affrontiamo una grande squadra che viene giù dalla Champions League e dobbiamo avere tutte le attenzioni del caso. Noi faremo la nostra partita, quello che abbiamo preparato e quello che pensiamo di essere più bravi a fare».

GIUDIZI – «Il calcio è bello perché è di tutti, è bello che ognuno possa avere il suo pensiero su tutti, l’allenatore, il giocatore o la squadra. Dobbiamo essere abituati a questo tipo di giudizio ma non è questo che mi sprona a fare di più. Lo fa la mia ambizione di venire ogni giorno qui all’allenamento per migliorarmi e fare qualcosa in più per essere pronto la domenica perché i tifosi ti giudicano per quello che fai in campo. La mia unica preoccupazione è quella di migliorare sempre quello che faccio in campo in maniera di essere a posto con me stesso e poi spero anche con gli altri».