Conferenza stampa Perotti: «Vincere l’Europa League? Si può»

Conferenza stampa Perotti, ecco le parole del calciatore della Roma per presentare la partita di Europa League contro il Wolfsberger

Diego Perotti, attaccante della Roma, ha affiancato Paulo Fonseca nella conferenza stampa volta a presentare il match di Europa League contro il Wolfsberger. Ecco le dichiarazioni dell’argentino:

GRUPPO – «Non so se è cambiato qualcosa in particolare. Alcuni sono andati via, un nuovo allenatore. Siamo sulla strada giusta. Sicuramente in qualche partita potevamo fare meglio. Siamo in un buon momento».

EUROPA LEAGUE – «Abbiamo la capacità e qualità per vincerla, poi ci sono squadre molto forti come quelle della Champions. Noi pensiamo a noi stessi, dobbiamo fare bene e vincere domani».

MOMENTO PERSONALE – «L’inizio è stato brutto, avevo fatto tutto il ritiro, senza saltare un allenamento e il giorno prima di iniziare la stagione ho avuto questo brutto infortunio che mi ha sorpreso. Penso di averlo lasciato alle spalle, poi gli infortuni ci sono, non accade soltanto a me. Spero di stare al 100% fino alla fine e giocare».