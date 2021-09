Andrea Pinamonti si presenta da nuovo calciatore dell’Empoli: ecco le dichiarazioni dell’attaccante arrivato dall’Inter

Andrea Pinamonti parla nella consueta conferenza stampa di presentazione: le parole del nuovo attaccante dell’Empoli.

EMPOLI – «La trattativa è stata è abbastanza lunga, il mercato è stato un po’ diverso rispetto agli altri anni. Il mister mi ha chiamato e mi ha fatto un bellissimo effetto, fa sempre piacere avere la considerazione del mister. Le mie ambizioni? Sono quelle di raggiungere la salvezza il prima possibile, ho visto che il gruppo è molto affiatato. Non mi sono soffermato sull’aspetto tecnico, perché bisogna andare oltre e lottare in ogni partita. Personalmente è migliorare lo score di 5 gol in Serie A. Prima della Juve avevo già capito che la squadra poteva fare un’ottima partita».

NAZIONALE – «Non è una cosa né lontana né vicina, non ci penso. Adesso penso solo a migliorare la squadra e dare il mio contributo. Non ho pressioni né bisogno di accelerare».