Conferenza stampa Pioli: «Consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo capito gli errori»

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Parma-Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Parma.

PARMA – «Conta esclusivamente la partita di domani, non mi piace il concetto per cui mancano ancora 9 partite alla fine. No, manca quella di domani e dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla gara contro il Parma. Una squadra fisica, veloce e che gioca un calcio efficace. Una delle cose che apprezzo della mia squadra è che siamo così tanto consapevoli dei nostri mezzi che siamo molto delusi quando non riusciamo a mettere in campo prestazioni alla nostra altezza. Sappiamo che errori abbiamo commesso anella scorsa partita e non vogliamo ripeterli domani».

CALABRIA E MANDZUKIC – «Davide tutto quello che si и conquistato sul campo se l’è guadagnato con merito e impegno, spiace che sia ancora fuori ma non credo che sarà uno stop ancora lungo. La prossima settimana potrebbe riprendere ad allenarsi con la squadra. Mario è un grande uomo, ovviamente ha fatto solo tre giorni con la squadra e fisicamente non è pronto ma a livello mentale è un giocatore che potrà darci una grossa mano da qui alla fine».