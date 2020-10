Conferenza stampa Pioli: «Ibra ha voglia di tornare»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia

IBRAHIMOVIC – «Con Zlatan ci siamo sentiti, gli ho fatto gli auguri. Vuole tornare a giocare come sempre, è triste di passare una giornata così da solo senza la sua famiglia. Vogliamo fare tutti noi gli auguri senza ricordare quanti anni ha».

RIO AVE – «L’altra sera è stato difficile pensare ad altro, era una partita che stavamo controllando ma che si è fatta difficile. Credo sia sbagliato continuare a parlare del passato, questa è una squadra che sta gettando le basi per costruire qualcosa di importante: pensiamo al presente anche per il nostro futuro. E’ da partite come quelle di giovedì che si diventa più consapevoli delle situazioni che dobbiamo migliorare».