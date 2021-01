Conferenza stampa Pioli: «Ibra non è razzista. Mettiamo un punto a questa storia»

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Bologna-Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Dall’Ara contro il Bologna: match valevole per la prima giornata del girone di ritorno di campionato.

BOLOGNA – «Non serve più guardarsi indietro ma avanti, pensare al Bologna, una gara difficile. Per fare bene contro il Bologna devi meritarlo, ti fa sudare».

CAMPIONATO – «Stiamo facendo un ottimo percorso, l’anno scorso siamo finiti a 16-17 punti da Juve e Inter, quest’anno siamo davanti e stiamo cercando di limare la differenza, ma sappiamo che la lotta per andare in Champions League sarà dura».

BENNACER – «Ritorno di Bennacer? Molto positivo, ieri abbiamo fatto un gran bell’allenamento, spero di avere le stesse risposte anche oggi».

IBRAHIMOVIC – «È dispiaciuto ma determinato, molto carico per tirare fuori il massimo dalla gara di domani. Derby? Non è stato un bello spettacolo ma certe situazioni possono succedere. Non è razzista e mettiamo un punto ora. La proprietà è sempre stato in prima linea per combattere le discriminazioni. Mettiamo un punto su questa storia».

