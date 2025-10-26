Conferenza stampa Pioli dopo Fiorentina Bologna: «Non meritavamo di perdere, ma andiamo avanti. Non esistono titolari e riserve, ecco cosa valuto»

Conferenza stampa Pioli ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Bologna, riflettendo sugli episodi, la prestazione della squadra e la contestazione dei tifosi

Al termine del pareggio per 2-2 contro il Bologna, Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha analizzato la partita in conferenza stampa, parlando degli episodi decisivi, del valore del punto e delle difficoltà della squadra.

BICCHIERE MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO? – «Credo che non meritassimo di perdere e che gli episodi ci stavano punendo eccessivamente. Nella prima frazione non abbiamo sviluppato bene la manovra ma con loro è normale. Potevamo pareggiare con Ranieri, ad inizio secondo tempo con Moise, ma la squadra non si è voluta arrendere e questo è l’importante. Non torniamo a casa completamente soddisfatti perché la classifica è brutta ma andiamo avanti cercando di crescere».

GIUSTO CHE I TITOLARI SIANO IN DISCUSSIONE? – «Valuto le prestazioni: per me non esistono titolari e riserve, io scelgo sempre per il bene della squadra».

SULLA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «Noi quando siamo arrivati abbiamo trovato un ambiente positivo. Questo devo ringraziare i tifosi perché non era scontato. Durante la partita ci hanno sostenuti ma se alla fine ritenevano di contestare hanno fatto bene: i tifosi hanno sempre ragione ma la prestazione di oggi dimostra che siamo una squadra che vuole uscire da questa situazione».

SUL CENTROCAMPO E LA MANOVRA – «Nella gara di oggi, il Bologna non è una squadra che ti lascia palleggiare. In alcune posizioni Fagioli doveva farsi trovare maggiormente pronto. Dobbiamo trovare equilibri migliori».

EPISODI ARBITRALI – «Stiamo vivendo un momento confuso: si fa fatica a capire chi prende le decisioni. Secondo me questa cosa non va bene. Quello che penso io è che l’arbitro deve decidere di più rispetto al VAR».

