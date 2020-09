Conferenza stampa Pioli: «Rebic sta bene, è pronto per giocare»

L’allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna.

BOLOGNA – «Stiamo parlando di un campionato fa, domani sarà un’altra partita e troveremo un’altra squadra rispetto a quella affrontata due mesi fa. Loro avranno grandi motivazioni ma anche noi, vogliamo cominciare al meglio questo campionato».

CALHANOGLU – «Calhanoglu è un giocatore di qualità tecnica e tattica, ci da tanti soluzioni e la sua collaborazione con Ibra per noi è molto importante perché entrambi sanno giocare tra le linee ed attaccare la profondità. Ha tutto per essere un punto di riferimento di questa squadra».

REBIC – «Per tutti noi c’è sempre la possibilità di mostrare le nostre qualità. Ante è un giocatore importantissimo per noi perché completa il nostro reparto offensivo. E’ pronto per giocare domani sera, l’ho visto in buone condizioni».

TONALI E BRAHIM DIAZ – «Tonali e Brahim Diaz in campo giovedì? Dipenderà da loro, credo che sappiano già cosa fare dentro il nostro modo di interpretare le partite. Mi auguro di poter dare il prima possibile a loro il giusto minutaggio anche perché ogni giocatore ha bisogno di giocare. Credo che ci sarà spazio per molti giocatori diversi in queste partite».