Conferenza stampa Pioli: «Stiamo vedendo la luce, serve continuità»

Conferenza stampa Pioli, ecco le parole dell’allenatore del Milan per presentare la sfida casalinga contro il Sassuolo di De Zerbi

Alla vigilia del match casalingo contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro i neroverdi. Ecco le sue parole:

VOLONTÀ – «Tutti dobbiamo aver voglia di fare bene, sapevamo l’importanza di queste gare, ne abbiamo altre due prima della sosta per finire bene questa parte di stagione. E’ importante trovare continuità, non siamo usciti completamente dal tunnel ma vediamo la luce».

PIATEK – «E’ la squadra che deve giocare, interpretare bene la partita e rimanere tale per novanta minuti, se riusciamo ad essere squadra le individualità si esaltano».

CRESCITA – «Ogni gara è diversa soprattutto in base all’avversario. Dobbiamo avere le idee chiare e la qualità giusta per affrontare gli avversari con vantaggi in ogni posizione di campo. Possiamo crescere ancora tanto».

120 ANNI – «Per il calcio italiano e mondiale il Milan ha rappresentato il massimo, è stato al top per tanti anni. Ha rappresentato qualità di gioco, spirito vincente, società organizzata e competitiva, un esempio per tutti. Domani sarà una giornata importante, ci saranno tanti ex del Milan».