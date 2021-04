Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato allla vigilia della sfida contro la Sampdoria: le parole dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato alla vigiia della gara contro la Sampdoria.

SERENITA’ – «Quando parlavo di serenità è quello che vedo negli occhi di Zlatan, Gigio e Calha. Tutti giocatori che sono attualmente in ballo per il rinnovo. Tutti sanno che il futuro è adesso, perché anche il domani dipenderà da come finirà questa stagione. Vedo tutti molto concentrati».

SOGNO SCUDETTO – «Noi crediamo totalmente in quello che facciamo, credo che serenità e fiducia sia il nostro modo di operare e deve essere così fino alla fine».

FINALE DI STAGIONE – «Vogliamo arrivare a fine stagione senza neanche un rimpianto, continueremo a giocare da Milan cerando di vincere ogni partita e alla fine i conti gli tireremo alla fine».

CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24