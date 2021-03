Conferenza stampa Pioli: «Scommettiamo su noi stessi, poi vedremo»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona: le dichiarazioni dell’allenatore

LEAO – «Leao deve dare il massimo in ogni singola partita e in ogni singolo allenamento ed è quello che sta facendo. Mercoledì non ha trovato la giocata vincente perché i difensori dell’Udinese hanno avuto la meglio su di noi. Deve creare meno punti di riferimento muovendosi un po’ di più. Sa che è quello che deve fare e dove deve migliorare».

CHAMPIONS – «Noi scommettiamo su noi stessi, su quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo dimostrato. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati e a fine stagione vedremo cosa siamo riusciti a fare».

ROMAGNOLI – «Romagnoli ha accettato la mia scelta, giustamente non con soddisfazione, ma è un giocatore importante e il capitano. Non era contento ma si è messo a disposizione per la partita successiva e ogni giocatore deve fare il massimo in allenamento e accettare le scelte del proprio allenatore».

VERONA – «Domani dovremo muoverci molto perché il Verona difende in maniera diversa dall’Udinese, forse un po’ più aggressiva. Se faremo questo e sapremo bravi ad alzare il ritmo riusciremo a fare bene».

